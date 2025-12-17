Mega da Virada: quais números já foram sorteados e os que nunca saíram

A virada do ano é o momento mais esperado para quem gosta de loterias. O sonho de ganhar o concurso especial da Mega-Sena, a Mega da Virada 2025, provoca nos apostadores a vontade de criar as mais variadas teorias para montar o jogo perfeito. A dúvida é: será que a chance de um número que já saiu uma vez sair de volta é maior ou menor do que sair um número que nunca saiu? Confuso né?

A probabilidade matemática de um número sair é exatamente igual ao outro, ou seja, mesmo que um número já tenha saído, ele tem a mesma chance de sair de volta do que qualquer outro.

Para ajudar na missão de montar o jogo da Mega da Virada perfeito, que tal saber quais foram os outros resultados, de 2008 até o ano passado, em 2024? De acordo com os dados oficiais fornecidos pela Caixa, listamos a seguir todos os números que já foram sorteados na história da Mega da Virada.

Todos os resultados da história da Mega da Virada

Mega da Virada 2008 (concurso 1035): 01, 11, 26, 51, 59, 60.

01, 11, 26, 51, 59, 60. Mega da Virada 2009 (concurso 1140): 10, 27, 40, 46, 49, 58.

10, 27, 40, 46, 49, 58. Mega da Virada 2010 (concurso 1245): 02, 10, 34, 37, 43, 50.

02, 10, 34, 37, 43, 50. Mega da Virada 2011 (concurso 1350): 03, 04, 29, 36, 45, 55.

03, 04, 29, 36, 45, 55. Mega da Virada 2012 (concurso 1455): 14, 32, 33, 36, 41, 52.

14, 32, 33, 36, 41, 52. Mega da Virada 2013 (concurso 1560): 20, 30, 36, 38, 47, 53.

20, 30, 36, 38, 47, 53. Mega da Virada 2014 (concurso 1665): 01, 05, 11, 16, 20, 56.

01, 05, 11, 16, 20, 56. Mega da Virada 2015 (concurso 1775): 02, 18, 31, 42, 51, 56.

02, 18, 31, 42, 51, 56. Mega da Virada 2016 (concurso 1890): 05, 11, 22, 24, 51, 53.

05, 11, 22, 24, 51, 53. Mega da Virada 2017 (concurso 2000): 03, 06, 10, 17, 34, 37.

03, 06, 10, 17, 34, 37. Mega da Virada 2018 (concurso 2110): 05, 10, 12, 18, 25, 33.

05, 10, 12, 18, 25, 33. Mega da Virada 2019 (concurso 2220): 03, 35, 38, 40, 57, 58.

03, 35, 38, 40, 57, 58. Mega da Virada 2020 (concurso 2330): 17, 20, 22, 35, 41, 42.

17, 20, 22, 35, 41, 42. Mega da Virada 2021 (concurso 2440): 12, 15, 23, 32, 33, 46.

12, 15, 23, 32, 33, 46. Mega da Virada 2022 (concurso 2550): 04, 05, 10, 34, 58, 59.

04, 05, 10, 34, 58, 59. Mega da Virada 2023 (concurso 2670): 21, 24, 33, 41, 48, 56.

21, 24, 33, 41, 48, 56. Mega da Virada 2024 (concurso 2810): 01, 17, 19, 29, 50, 57.

Os números que mais foram sorteados foram: 10 (5 vezes) e 05, 33 e 34 (4 vezes). Os que nunca foram sorteados na Mega da Virada foram: 7, 8, 9, 13, 26, 28, 39, 44, 54 e 60.

Horário do sorteio da Mega da Virada

Para este ano houve uma mudança no horário do sorteio da Mega da Virada 2025/2026. Dessa vez, ao contrário dos anos anteriores, o sorteio será às 22h do dia 31 de dezembro de 2025. O Prêmio mínimo é de R$ 850 milhões, podendo chegar a R$ 1 bilhão conforme a quantidade de apostas.

Os concursos regulares estão acumulados, já que ninguém ganhou o sorteio desta terça. O prêmio da próxima quinta-feira (18/12) será de R$ 58 milhões, mas se ninguém ganhar, o prêmio pode se somar à bolada da virada. A aposta na Mega da Virada custa R$ 6 e os jogos para a Mega da Virada podem ser feitos até as 20h do dia 31/12/25.