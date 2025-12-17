Viagem no tempo: quase 100 anos de notícias do Paraná agora de graça na internet

Já pensou em ler o jornal do dia em que você nasceu? Ou pesquisar o nome dos seus avós em notícias antigas? Agora isso é possível, rápido e, o melhor de tudo, de graça. Nesta quarta-feira (17), será lançado em Curitiba o projeto Memória Paraná, que coloca na internet toda a coleção de jornais impressos da Gazeta do Povo.

O site memoriaparana.com.br é um verdadeiro túnel do tempo. Ele reúne edições de 1919 até 2017. São cerca de 600 mil páginas digitalizadas que contam a história das nossas cidades, do futebol, das festas e da política do estado. Tudo isso pode ser acessado pelo computador ou pelo celular.

Homenagem a quem fez história

O lançamento acontece no Museu Oscar Niemeyer (MON) e marca também o início do centenário de Francisco Cunha Pereira Filho, o “Dr. Francisco”. Foi ele quem transformou a Gazeta do Povo no maior jornal do Paraná.

Ana Amélia Filizola, filha do Dr. Francisco e diretora da Unidade de Jornais da Gazeta, destaca que o projeto é um presente para a população:

“É uma grande alegria e honra, no início do centenário de meu pai, Francisco Cunha Pereira Filho, ver o lançamento do Projeto Memória Paraná. Ao disponibilizar a maior parte do acervo histórico da Gazeta do Povo de forma pública e gratuita, celebramos seu pioneirismo e reforçamos o papel da Gazeta na construção da história do estado. As mais de 600 mil páginas de notícias vão democratizar o acesso à pesquisa e ao conhecimento sobre o Paraná para todos os paranaenses.”

Útil para todos

O acervo não serve apenas para matar a curiosidade. Ele vai ajudar estudantes, professores e quem quer entender como o Paraná cresceu. Ewandro Schenkel, diretor de redação da Gazeta do Povo, explica a importância desse material:

“É difícil mensurar o impacto da disponibilização digital e gratuita de todo o acervo da Gazeta do Povo. O potencial é imenso, alcançando diversas áreas de estudo — desde os departamentos de pesquisa e história, naturalmente, até campos que ainda não conseguimos antecipar. Entre eles, destacam-se a recuperação de indicadores econômicos antes perdidos, a análise dos padrões de consumo de diferentes gerações e o registro do surgimento e desenvolvimento do empreendedorismo no estado.”

Como funciona?

O sistema é muito simples de usar. Não precisa ser especialista em internet. Basta digitar o que você procura na barra de busca — pode ser o nome de um parente, um fato marcante como a “Geada Negra” ou a visita do Papa a Curitiba.

Uma tecnologia inteligente “lê” as imagens dos jornais antigos e encontra exatamente onde a palavra está escrita. Você pode aumentar a imagem (dar zoom) para ler melhor e até baixar a página para guardar de recordação. O trabalho foi feito com scanners modernos na Biblioteca Pública do Paraná, com patrocínio da Companhia Melhoramentos e apoio da Lei Rouanet.

FIQUE LIGADO! Projeto Memória Paraná

Onde acessar: memoriaparana.com.br

Quanto custa: Nada, é totalmente gratuito.

O que tem lá: Jornais da Gazeta do Povo de 1919 a 2017.