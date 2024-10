Pesquisa aponta Ratinho Jr como favorito à presidência em 2026; Quem são os outros?

O governador Ratinho Júnior foi apontado como o preferido entre os curitibanos a assumir o cargo de presidente da república em 2026. Os dados estão numa pesquisa do Instituto de Pesquisas Véritas, divulgada neste sábado (12). O levantamento feito a pedido do Bem Paraná mostra também a preferência dos eleitores de Curitiba para o Governo do Paraná e Senado Federal.

Após Ratinho, que teve 33,7% da preferência dos entrevistado, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) ficou com 13,3% e o atual presidente, Lula (PT), 11,7%. A pesquisa não listou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que no momento está inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Olhando para o Governo do Paraná, o atual prefeito da capital, Rafael Greca (PSD), lidera a preferência do eleitorado em uma possível disputa pelo Palácio Iguaçu. Ele ficou com 29,3%, seguido pelo senador Sergio Moro (União), com 27,5%. Eles estariam empatados pela margem de erro.

No cenário que considera possíveis candidatos ao Senado Federal pelo Paraná, o candidato derrotado nas eleições de domingo passado pelo União Brasil, Ney Leprevost, é o primeiro colocado. Ele obteve 28% da preferência, seguido por Ricardo Barros (PP), com 9,8% e Gleisi Hoffmann (PT) com 8,8%.

Presidente da República

Ratinho Junior (PSD): 33,7%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 13,3%

Lula (PT): 11,7%

Zema (Novo): 5,2%

Eduardo Leite (PSDB): 2,2%

Ronaldo Caiado (União): 2%

Nulo/Branco: 14,6%

Indeciso/Não Sabe: 12,1%

Não opinou: 5,2%

Governo do Paraná

Rafael Greca (PSD): 29,3%

Sérgio Moro (União): 27,5%

Luciano Ducci (PSB): 9,3%

Alexandre Curi (PSD): 2,8%

Beto Preto (PSD): 2,7%

Darci Piana (PSD): 2,0%

Enio Verri (PT): 1,0%

Sandro Alex (PSD): 0,5%

Nulo/Branco: 12,3%

Indeciso/Não Sabe: 5,4%

Não Opinou: 7,2%

Senado Federal

Ney Leprevost (União): 28%

Ricardo Barros (PP): 9,8%

Gleisi Hoffmann (PT): 8,8%

Filipe Barros (PL): 6,8%

Andrea Caldas (Psol): 2,3%

Leonaldo Paranhos (PSC): 1,2%

Nulo/Branco: 38,5%

Indeciso/Não Sabe: 35%

Não opinou: 16,7%

A pesquisa do Instituto de Pesquisa Véritas foi realizada entre os dias 10 e 11 de outubro de 2024 com 1.200 moradores de Curitiba com idade acima de 16 anos. A margem de erro é 2% com 95% de confiabilidade.

