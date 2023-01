Um perfil criado neste domingo (08), após os atos terroristas em Brasília, no Distrito Feredal, pode ajudar as autoridades policiais a localizar pessoas que participaram das invasões. O perfil no Instagram Contragolpe Brasil já contava, até o final da manhã desta segunda-feira (09) com mais de 770 mil seguidores.

A ideia dos criadores da página é reunir fotos e perfil dos manifestantes. Além disso, em alguns casos, já consta a cidade em que a pessoa reside. No entanto, ao entrar na página, percebe-se que muitos dos manifestantes já excluíram o perfil na rede social.

Canal recebe denúncias

Além desse canal nas redes sociais, o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou um canal de comunicação para receber informações sobre os terroristas. As pessoas podem mandar informações para o e-mail denuncia@mj.gov.br. “Qualquer informação ou pista é bem-vinda”, disse em nota.

O vandalismo contra as sedes dos Três Poderes levou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a decretar a intervenção federal na área de segurança do Distrito Federal (ver fotos da destruição) .

