O sorteio da Quina 5382 foi realizado na noite deste domingo (4), após ser adiado pela segunda vez, horas mais cedo. O sorteio teve problemas técnicos na noite de sábado (3), foi transferido para as 11h deste domingo e no fim da manhã, a Caixa anunciou que o sorteio será às 20h de domingo, se não houvesse nenhum novo problema. O prêmio previsto é de R$ 5,5 milhões.

Sábado, pós quase 4 horas, a Caixa comunicou em sua transmissão ao vivo que a Quina 5382 estava adiada para a manhã de domingo. Neste domingo, o banco informou o novo adiamento, agora para a noite.

RESULTADO – Quina concurso 5382: veja o resultado deste domingo (4)

Neste sábado, após realizar todos os sorteios da noite, o apresentador anunciou que “ainda hoje (sábado) faremos o sorteio da Quina 5382”. No entanto, isso não aconteceu. Antes do concurso 5382 da Quina, foram feitos os sorteios da Mega Sena, Lotofácil, Timemania, Dia de Sorte e Dupla Sena (bem como todos os procedimentos de encerramento).

Na sexta, o concurso 2114 da Lotomania só foi realizado perto das 23h no Espaço Loterias da Caixa. Na ocasião, o apresentador avisou que um problema técnico estava impedindo o sorteio.

Há algumas semanas a Caixa mudou o sistema de preparo dos sorteios. Antigamente o enchimento dos globos era feito antes do sorteio que tradicionalmente é transmitido ao vivo na Rede TV. Agora, apenas o globo “do dia” é enchido e o sorteio realizado. Depois disso, a cada dia a Caixa muda a sistemática do sorteio.

LEIA MAIS – Mega Sena 2305 acumula e prêmio vai pra R$ 90 milhões

Na transmissão feita no site da Caixa internautas apostadores se revoltaram e pediram boicote e protestos nas redes sociais. Muitos suspeitam que a demora tem a ver com fraudes no sistema de loterias. O sistema da Caixa, no entanto, é auditado por duas pessoas diferentes todos os dias, além de ter certificações internacionais.

>>> Saiba tudo sobre loterias e acompanhe todos os resultados aqui na Tribuna