Nova Raspadinha da Caixa é lançada com prêmios milionários; Como funciona?

A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta segunda-feira (14), o lançamento da Instantânea, modalidade de apostas popularmente conhecida como “raspadinha“. Com faixa de premiações de R$ 2,50 até R$ 2 milhões, a venda dos bilhetes nas lotéricas de todo o país começa no dia 2 de novembro.

A premiação é imediata e os valores de até R$ 2.259 por bilhete podem ser resgatados diretamente nas lotéricas. As apostas vão custar de R$ 2,50 a R$ 20 e parte da arrecadação será destinada a repasses sociais.

As estampas dos bilhetes da Instantânea terão temáticas variadas e, para o lançamento, serão utilizados os temas Trevo da Sorte, Só o Ouro, Roda da Sorte, “A Caixa está retomando a comercialização de um produto presente no mundo inteiro. A ‘raspadinha’ foi um sucesso no Brasil até 2015 e hoje reassumimos a comercialização deste produto acessível a todos” disse Carlos Vieira, presidente da Caixa, no evento de lançamento da Instantânea.

Como apostar na Raspadinha / Instantânea?

Para jogar, basta o apostador adquirir o bilhete em uma unidade lotérica, raspar a área de jogo e verificar se foi premiado ou não de acordo com as instruções. A premiação é imediata e os valores de até R$ 2.259,00, por bilhete, podem ser resgatados nas unidades lotéricas. Já os prêmios acima desse montante devem ser retirados em agências da CAIXA.

Uma das características mais atraentes da Instantânea é a probabilidade de acerto: em média, em cada emissão de apostas, um em cada três bilhetes será premiado. Os prêmios variam desde R$ 2,50 até R$ 2 milhões. Cada emissão detalha essas informações no verso dos bilhetes.

