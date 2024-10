Aposta da grande Curitiba acerta os 15 números da Lotofácil 3219 milionária

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma aposta feita em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, cravou as quinze dezenas da Lotofácil 3219 milionária, sorteada na segunda-feira (14).

Além da aposta paranaense, outra feita em Piracicaba, interior de São Paulo, acertou todos os números.

Resultado Lotofácil 3219 milionária: 01, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 25.

O bilhete de Campo Largo foi feito pela internet, uma cota com o custo de R$ 3. O vencedor (a) faturou R$ 812.659,82.

O próximo concurso ocorre nesta terça-feira (15), com prêmio estimado de R$ 5 milhões.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CAMPO LARGO/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$812.659,82

Como jogar na Lotofácil?

Para fazer a aposta na Lotofácil, a pessoa tem até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa ( 19 horas). São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta custa R$ 3.

O que?? Que absurdo é esse?? Carne de Onça e Barreado entre as piores comidas?? Fã “carne e unha” realiza sonho ao encontrar Fábio Jr. em Curitiba Pesquisa aponta Ratinho Jr como favorito à presidência em 2026; Quem são os outros?