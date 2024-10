Nestlé está quebrada? CEO nega, após anunciar reestruturação e redução da previsão de vendas

O novo CEO da Nestlé, Laurent Freixe, reduziu a previsão de vendas neste ano e anunciou uma reformulação organizacional nesta quinta-feira (17).

Em entrevista ao Financial Times, Freixe afirmou que a medida é “realista” e negou uma grave crise. “A Nestlé não está quebrada, a Nestlé está funcionando. E vamos garantir que todo esse potencial seja realizado daqui para frente”, disse.

Freixe assumiu o cargo após a saída repentina de Mark Schneider em agosto, e busca convencer os investidores de que os problemas da Nestlé podem ser resolvidos com uma melhor execução.

“Não há nada de errado com as categorias”, disse ele. “Não há nada de errado com as 31 marcas ‘bilionárias’ [definidas como aquelas com vendas anuais acima de 1 bilhão de francos suíços (R$ 6,56 bilhões)]. Temos uma presença tremenda… somos os mais globais e, de certa forma, os mais locais.”

Previsão de crescimento de vendas reduzido

A gigante do ramo de alimentos informou que espera que o crescimento das vendas orgânicas em 2024 seja de cerca de 2%, com uma margem de lucro operacional de cerca de 17%. Em julho, a Nestlé já havia reduzido previsão de crescimento de vendas para pelo menos 3% e observava um aumento moderado na margem de 17,3% de 2023.

As vendas orgânicas dos nove primeiros meses de 2024, que excluem o impacto de movimentos cambiais e aquisições, aumentaram 2%, informou a Nestlé. Analistas esperavam, em média, um crescimento de 2,5%.

Aumento de custos

Nos últimos anos, o setor de alimentos embalados enfrentou aumento de custos, pois vários insumos, desde óleo de girassol e transporte até embalagens, grãos e energia, ficou mais caro durante a pandemia e após a invasão russa à Ucrânia.

Este ano, como a inflação tem desacelerado globalmente, muitos dos concorrentes da Nestlé reduziram aumentos de preços, na expectativa de atrair de volta consumidores que têm optado por produtos mais baratos.

O grupo suíço, no entanto, não diminuiu preços com a mesma velocidade e vem cortando orçamentos de marketing e inovação há anos, segundo analistas.

Reestruturação

Freixe afirmou que planeja reduzir o tamanho do conselho executivo da Nestlé e deve fundir as unidades da América Latina e da América do Norte e unir os negócios da Grande China e da Ásia, Oceania e África, entre outras mudanças.

A empresa embarcou em uma reestruturação pela última vez em janeiro de 2022, quando foi organizada em cinco regiões geográficas.

Os desafios de Freixe incluem ainda revitalizar a inovação e o marketing e reconquistar a confiança dos investidores nas principais marcas, que incluem Nescafé e Kit-Kat.

“A demanda do consumidor enfraqueceu nos últimos meses, e esperamos que o ambiente de demanda permaneça fraco”, disse Freixe. No ano, as ações da Nestlé já caíram 15%.

