Casal é preso com mais de R$ 10 milhões em medicamentos falsificados na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu mais de R$ 10 milhões em medicamentos falsificados em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Durante a ação, um casal, de 34 e 39 anos, foi preso em flagrante. A situação aconteceu na quarta-feira (16).

De acordo com informações da PCPR, no local foram encontrados frascos falsificados armazenados em dois refrigeradores na área externa da casa dos investigados, além de comprovantes de compra e venda de medicamentos.

Foram apreendidos 2.950 frascos de toxina botulínica falsificada e diversos outros produtos de saúde que são utilizados em procedimentos estéticos. A ação contou com o apoio da Vigilância Sanitária de Curitiba e Pinhais.

+ Leia também: Megaoperação em Curitiba e mais cidades derruba quadrilha da pesada

Casal preso em Pinhais distribuía produtos de procedimentos estéticos para todo o Brasil

Em outro endereço ligado ao casal, a polícia localizou um depósito onde havia grande quantidade de produtos destinados a procedimentos estéticos, como preenchedores e bioestimuladores faciais.

Nesse local também foram apreendidos mais de 3,5 mil caixas de botox, 4,9 mil preenchedores, 1,5 mil biostimuladores e 3,1 produtos para aplicação, como seringas e agulhas, além de documentos, máquinas de cartão, embalagens e materiais utilizados para a distribuição dos medicamentos para todo o Brasil.

+ Leia também: Superlua! Lua vai estar gigante e mais brilhante nesta quinta-feira

As investigações começaram após a PCPR descobrir que um estabelecimento do casal, localizado no bairro Água Verde, já havia sido interditado pela Vigilância Sanitária de Curitiba.

“Neste local já haviam sido apreendidos medicamentos falsificados. Mesmo com o local lacrado, os suspeitos romperam o selo, retiraram os produtos e continuaram a venda, transferindo o restante para o depósito em que ocorreu a nova apreensão”, explica a delegada da PCPR Aline Manzatto.

+ Leia também: Bar queridinho da noite de Curitiba anuncia retorno após 6 anos

O casal foi preso em flagrante por falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Se condenados podem pegar penas superiores a 15 anos de prisão.

O que?? Que absurdo é esse?? Carne de Onça e Barreado entre as piores comidas?? Fã “carne e unha” realiza sonho ao encontrar Fábio Jr. em Curitiba Pesquisa aponta Ratinho Jr como favorito à presidência em 2026; Quem são os outros?