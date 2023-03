O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso está internado na UTI do Hospital Sírio Libanês, em Brasília, para se recuperar de uma cirurgia de emergência no aparelho digestivo.

O magistrado foi internado no fim de fevereiro para uma intervenção que visava o fechamento de uma hérnia incisional, fruto de uma operação que ele fez alguns anos atrás.

Ele se recuperava bem e chegou a participar de uma sessão do STF por vídeo no dia 1º de março. Na sequência, porém, ele teve dois episódios de obstrução intestinal que exigiram novos procedimentos de emergência.

Terceira cirurgia

O médico Fabio Ferreira viajou especialmente de São Paulo a Brasília para a terceira cirurgia. O médico Cassio Gontijo também integra a equipe do Sírio Libanês de Brasília que trata do ministro.

A assessoria do STF confirma que Barroso foi internado. Diz ainda que a recuperação do magistrado “segue dentro do esperado”.

“Em breve, ele deve deixar a UTI, onde está para facilitar a observação médica”, diz a equipe de comunicação do STF.

Outro ministro internado

Na semana passada outro ministro, Kassio Nunes Marques, também foi internado para uma cirurgia intestinal. O procedimento foi uma revisão de cirurgia bariátrica feita em 2012.

O magistrado segue internado no Hospital Albert Einstein, em SP. Segundo o STF, ele está bem e permanece mais tempo no hospital apenas para que o intestino volte a funcionar perfeitamente.

