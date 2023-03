O acidente causado na noite desta quarta-feira (08), na BR-277, sentido Litoral do Paraná, segue complicando a vida de motoristas que precisam circular pelo trecho. Um vídeo revelado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostra o estrago causado pelo motorista de um caminhão de soja que errou um desvio e entrou numa área onde trabalhava um guindaste.

Com narração do policial rodoviário federal Pasqualini, o vídeo mostra a área invadida pelo caminhoneiro na noite de quarta-feira. Muita destruição, óleo na pista e incertezas quando à continuidade do serviço de contenção da área que deslizou e bloqueou a pista.

Assista ao vídeo:

O vídeo orienta motoristas que trafegam pela região com interdições e obras. É preciso reforçar a atenção durante a condução nestes locais, que mesmo sinalizados, não estão livres de acidentes.

O guindaste está no trecho para auxiliar operários que trabalham na contenção do desmoronamento que afetou por meses o trânsito no local.

Acidente na BR-277 complicou ainda mais a vida de motoristas que precisam passar pelo trecho sentido litoral do Paraná. Foto: Reprodução/PRF.

Veja que incrível