Com sorte?

Atenção apostadores de plantão! Apesar de a orientação ser, se possível, ficar em casa por causa da pandemia de coronavírus, nada impede te tentarmos a sorte online. Nesta quarta-feira, a Mega Sena 2254 promete prêmio de R$ 24 milhões para quem acertar as seis dezenas, que serão sorteadas no espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Os números sorteados serão divulgados aqui no site da Tribuna, a partir das 20h, no horário de Brasília.

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga milhões para quem acertar os seis números sorteados. É possível ganhar ainda ao acertar quatro ou cinco números, dentre os 60 disponíveis no volante. Para jogar é preciso marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima custa R$ 4,50.