Atenção apostadores! A Mega-Sena concurso 2326 pode pagar R$ 34 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas nesta quinta-feira (10). O Sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília) e terá transmissão pelo Youtube e pela Rede TV

As apostas para o sorteio da Mega-Sena de hoje podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica Caixa, em todo o Brasil ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

O último sorteio aconteceu na terça-feira (8) e ninguém acertou as seis dezenas (33-34-37-46-52-60), fazendo com que o valor da premiação seguinte acumulasse. Entretanto, 27 apostadores acertaram a quina e levaram cerca de R$ 68.402; outros 2.233 acertaram a quadra e vão receber R$ 1.181.

Estes concursos fazem parte da Mega-Semana de Natal, e também terá sorteio no próximo sábado (12). Veja a seguir como apostar pela internet

Como apostar na Mega-Sena pela internet?

Uma opção para evitar filas é realizar o jogo pela internet, no site das Loterias Online da Caixa, ou pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários do sistema operacional iOS, da Apple. Os titulares de conta corrente na Caixa podem também fazer apostas pelo internet banking. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Como fazer um Bolão da Mega-Sena?

O Bolão da Mega-Sena feito pela Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. É possível ainda comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Na Mega-Sena, os bolões tem preço mínimo de R$ 10,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.