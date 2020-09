A Caixa Econômica Federal sorteou, quinta-feira (17), o concurso número 2.300 da Mega-Sena.

Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou para o próximo sorteio, com valor estimado pela Caixa em R$ 36 milhões.

Confira os números sorteados: 09 – 21 – 37 – 39 – 43 – 54

Na quina, houve 76 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 29.541,74.

Já na quadra, houve R$ 827,28 apostas ganhadoras e cada uma vai levar para casa R$ 909,24 .

Os ganhadores têm até 90 dias para resgatar o prêmio, sob o risco de ficarem sem a bolada.

COMO APOSTAR

– A aposta simples custa R$ 4,50 e pode ser feita nas casas lotéricas até as 19h do dia do sorteio.

– Ela também pode ser realizada pelo site da Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), com aposta mínima de R$ 30 para quem não é correntista do banco.

– A probabilidade de acerto das seis dezenas é um a cada 50 milhões.

– Para jogar pelo site o apostador deve ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro.

– O cliente escolhe os palpites, insere no carrinho e paga suas apostas de uma só vez, utilizando cartão de crédito.

– O valor mínimo da compra é de R$ 30 e máximo de R$ 500 por dia.