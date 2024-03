Mega-Sena 2695 tem prêmio gigante; veja os números sorteados

A Caixa sorteia neste sábado (02) as seis dezenas do concurso 2695 da Mega-Sena. O prêmio está SUPER acumulado e pode pagar ao acertador a gigante quantia de R$ 185 milhões. Na Mega-Sena os apostadores ainda concorrem a prêmios em dinheiro para o acerto de 4 ou 5 dezenas.

Uma aposta simples na Mega-Sena custa R$ 5 e o apostador tem como probabilidade de acerto uma chance em pouco mais de 50 milhões. É possível apostar em bolões, o que aumenta as chances de acerto. Faz 11 sorteios que o prêmio da Mega está acumulado.

