Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas tarde da noite desta quinta-feira (1º), pela Mega Sena 2683 milionária. O prêmio já estava grande, agora acumulou para o número gigante de R$ 95 milhões para sábado (03). Duas apostas de Curitiba ganharam prêmio por terem acertado cinco dos seis números sorteados.

Resultado Mega Sena 2683 milionária: 01, 03, 23, 27, 47 e 57

O prêmio principal da Mega Sena 2683 acumulou, mas o concurso não deixou de liberar uma grana para apostadores de Curitiba. Duas apostas acertaram cinco das seis dezenas sorteadas, rendendo a quina para duas apostas simples. Cada uma delas faturou o prêmio de R$ 40,1 mil. Nada mal, hein?

As apostas de Curitiba que ganharam prêmio com a quina da Mega Sena 2683 foram feitas na Loterias Centenário, no bairro Centenário, e em canal eletrônico.

O próximo sorteio é da Mega Sena 2684, que ocorre neste sábado, com prêmio de R$ 95 milhões.

Veja abaixo o detalhamento das apostas de Curitiba que ganharam na Mega Sena 2683:

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS CENTENARIO 6 Não Simples 1 R$40.113,14 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$40.113,14

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.

