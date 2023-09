Duas apostas simples de Curitiba ficaram por uma dezena do prêmio de R$ 48 milhões da Mega Sena 2628 milionária, sorteada na noite deste sábado (02). Ninguém acertou o prêmio principal e, por isso, o prêmio para terça-feira (05) saltou para R$ 55 milhões.

Resultado da Mega Sena 2628: 05, 14, 32, 40, 53 e 54.

As duas apostas de Curitiba acertaram cinco dos seis números sorteados pela Mega Sena 2628 milionária. Com isso, cada uma delas garantiu um “prêmio de consolação”.

Um dos apostadores, que fez o jogo por um canal eletrônico, investiu em uma aposta com 7 números, com isso, faturou R$ 126,6 mil por ter acertado cinco das seis dezenas. O outro apostador, que jogou na Multi Loterias, no bairro Cristo Rei, foi em um jogo tradicional, com seis números, e faturou R$ 63,3 mil. Nada mal, hein?

Lotérica de Curitiba registrou uma aposta que faturou prêmio na Mega Sena 2628. Foto: Reprodução/Google.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 7 Não Simples 1 R$126.677,86 CURITIBA/PR MULTI LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$63.338,93

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o jogador ganha prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para jogar basta marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta simples, com seis números, custa R$ 5, mas caso você escolha uma aposta com sete números, como a de Curitiba que ganhou na quina da Mega Sena, o preço da aposta sobe para R$ 35,00. A máxima, com 20 números, custa R$193,8 mil.

