Duas apostas de Curitiba e outra de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, estão entre as apostas do Paraná que ganharam prêmio ao acertar a quina da Mega Sena 2606 milionária, sorteada na noite desta quinta-feira (29). O prêmio principal não saiu, mas para quem acertou 5 dos 6 números sorteados ganhou um prêmio de consolação de R$ 26,3 mil. A bolada para sábado (1º), saltou para R$ 43 milhões.

Resultado da Mega Sena 2606: 02, 10, 16, 32, 45 e 49.

Segundo a Caixa Econômica Federal, as duas apostas de Curitiba que faturaram a quinta são do tipo simples, com seis números. Isso rendeu um prêmio de R$ 26.341,39.

As lotéricas da sorte são a Dia de Sorte Loterias e a Lotérica Mercado Municipal. Em Colombo, a lotérica da sorte é a Pinheirão Loterias. Veja abaixo o detalhamento!

Cidade Lotérica Números sorteados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR DIA DE SORTE LOTERIAS 6 Sim Simples 1 R$26.341,39 CURITIBA/PR LOTERICA MERCADO MUNICIPAL 6 Não Simples 1 R$26.341,39

Apostas que ganharam na quina da Mega Sena

COLOMBO/PR PINHEIRAO LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$26.341,39 CURITIBA/PR DIA DE SORTE LOTERIAS 6 Sim Simples 1 R$26.341,39 CURITIBA/PR LOTERICA MERCADO MUNICIPAL 6 Não Simples 1 R$26.341,39 PALOTINA/PR LOTERICA PALOTINA 6 Não Bolão 2 R$26.341,38 PATO BRANCO/PR MACARI LOTERIAS 6 Sim Simples 1 R$26.341,39 SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR ZEBRA DA SORTE 6 Não Simples 1 R$26.341,39 SAO JOAO DO TRIUNFO/PR LOTERIAS KISORTE 6 Não Simples 1 R$26.341,39 TAPIRA/PR LOTERICA TAPIRA 6 Não Simples 1 R$26.341,39 TERRA ROXA/PR LOTERICA SOUZA 6 Não Simples 1 R$26.341,39

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, de seis números, custa R$ 5.

