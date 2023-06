Uma aposta realizada em Curitiba quase acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2603 milionária, divulgado na quarta-feira (21), em São Paulo. Aliás, ninguém acertou a totalidade, e o prêmio acumulou para o próximo sorteio que vai ocorrer no sábado (24) e a bolada subiu para R$ 8 milhões.

Resultado da Mega Sena 2603: 03 – 07 – 13 – 29 – 52 – 56.

A aposta curitibana que ganhou prêmio pela quina da Mega Sena 2603 foi realizada na Lotérica Alto da XV. Foi um bilhete simples e a pessoa vai receber R$ 31.200,44. Além dessa aposta curitibana, outras duas no Paraná também ficou no quase ( Londrina e Maringá, no norte do estado).

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERICA ALTO DA XV 6 Não Simples 1 R$31.200,44

Lotéria de Curitiba faturou a quina da Mega Sena 2603. Foto: Reprodução.

Como apostar na Mega-Sena?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para jogar basta marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

Ganhadores na Mega Sena 2603 no Paraná

CURITIBA/PR LOTERICA ALTO DA XV 6 Não Simples 1 R$31.200,44 LONDRINA/PR LOTERICA CALCADAO 6 Não Simples 1 R$31.200,44 MARINGA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$31.200,44

