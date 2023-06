Lotofacil 2843 premia seis apostas de Curitiba; Veja detalhes!

Seis apostadores da Lotofácil 2843 de Curitiba ficaram na trave de ganhar o prêmio máximo do concurso, que era de R$ 1,7 milhão. Ao todo três apostas acertaram todos os números e dividiram a bolada. Já as apostas de Curitiba, por terem acertado 14 dos 15 números sorteados, ganharam um prêmio de consolação de R$ 689 cada.

Resultado da Lotofácil 2843: 02, 04, 07, 09, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.

Todas as apostas que faturaram prêmio na Lotofácil 2843 foram na modalidade simples, com 15 números apostados. Confira abaixo as lotéricas da sorte:

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS CARMO 15 Não Simples 1 R$689,79 CURITIBA/PR LOTERIAS GUAIRACA 15 Sim Simples 1 R$689,79 CURITIBA/PR LOTERIAS PINHEIRINHO 15 Não Simples 1 R$689,79 CURITIBA/PR LOTERICA ALTO DA XV 15 Não Simples 1 R$689,79 CURITIBA/PR MONACO LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$689,79 CURITIBA/PR ZANPEKA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$689,79

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta simples custa R$ 3.

