Duas apostas de Curitiba e uma de Campo Largo, na Região Metropolitana, acertaram as 14 dezenas do concurso 3068 da Lotofácil, sorteado na noite de terça-feira (02). No geral, ninguém cravou os quinze números, ou seja, prêmio acumulou.

Resultado Lotofácil 3068 milionária: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 e 25.

Em Curitiba, as apostas que ficaram no quase foram realizadas pela internet; já em Campo Largo, o bilhete foi feito na Lotérica Sorte Solta. Cada uma delas vai receber R$ 1.945,73.

O próximo concurso será realizado nesta quarta-feira (03). O prêmio estimado é de R$ 4,2 milhões.

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Sim Simples 1 R$1.945,73 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Sim Simples 1 R$1.945,73 CAMPO LARGO/PR LOTÉRICA SORTE SOLTA 15 NÃO SIMPLES 1 R$1.945,73

Como participar do próximo sorteio da Lotofácil?

Para participar da Lotofácil, a pessoa precisa fazer a aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. É possível registrar o jogo até às 19h do dia do sorteio. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta custa R$ 3.

