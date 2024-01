Duas apostas de Curitiba ficaram no “quase” e por apenas um número, não levaram o prêmio milionário da Lotofácil concurso 3006, sorteado na noite de quarta-feira (17). Mas ao acertar 14 das 15 dezenas sorteadas, cada ganhador vai embolsar R$ 1.555,03. Já o prêmio principal, de R$ 1,7 milhão, será dividido entre três apostas ganhadoras, da cidades de Divinópolis (MG), Campo Grande (MS) e São Paulo (SP).

Resultado da Lotofácil 3006

01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 19 – 21 – 23 – 25

As apostas de Curitiba, ambas simples e uma delas Teimosinha, foram feitas na Lotérica Godoy e na Morumby Loterias. Veja detalhes abaixo! O próximo concurso será realizado nesta sexta-feira (18). O prêmio estimado é de R$ 1,7 milhão.

Lotofácil 3006

Apostas de Curitiba ganhadoras com 14 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERICA GODOY 15 Sim Simples 1 R$1.555,03 CURITIBA/PR MORUMBY LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.555,03

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e ganha prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3. A máxima, com 20, custa R$ 46,5 mil.

