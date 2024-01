A Lotofácil 3002 milionária acumulou após nenhum apostador acertar as 15 dezenas sorteadas na noite desta sexta-feira (12). Porém, um grupo significativo de paranaenses garantiu um “troco” ao acertar 14 dos 15 números sorteados. Como ninguém acertou os 15 números, o sorteio deste sábado tem como prêmio a bolada milionária de R$ 4,5 milhões.

Resultado Lotofácil 3002: 03, 04, 06, 07, 08, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23 e 25.

Foram 12 ganhadores do prêmio secundário no Paraná, de todas as regiões do Estado. Curitiba, por exemplo, faturou prêmio com três apostas, realizadas nas lotéricas Loterias GP, Loterias Imperador e Pirâmide da Sorte. Cada uma das apostas garantiu um prêmio de R$ 2 mil.

Veja abaixo o detalhamento das apostas:

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio ARAPONGAS/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$2.097,59 ARAUCARIA/PR OLIMPIO LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$2.097,59 CARAMBEI/PR LOTERICA VILA RICA 15 Não Simples 1 R$2.097,59 CURITIBA/PR LOTERIAS GP 15 Não Simples 1 R$2.097,59 CURITIBA/PR LOTERIAS IMPERADOR 15 Não Simples 1 R$2.097,59 CURITIBA/PR PIRAMIDE DA SORTE 15 Não Simples 1 R$2.097,59 FIGUEIRA/PR LOTERICA BOA SORTE 15 Sim Simples 1 R$2.097,59 LONDRINA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$2.097,59 PONTAL DO PARANA/PR LOTERICA PRAIA DE LESTE 15 Sim Simples 1 R$2.097,59 RENASCENCA/PR LOTERICA RENASCENCA 16 Não Simples 1 R$4.195,18 TERRA BOA/PR LOTERICA REIS 15 Não Simples 1 R$2.097,59 UMUARAMA/PR LOTERICA CASTELO 15 Sim Simples 1 R$2.097,59

Bora jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e ganha prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3. A máxima, com 20, custa R$ 46,5 mil.

