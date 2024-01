Ninguém acertou as 15 dezenas do concurso 2994 da Lotofácil sorteadas na noite de quarta-feira (03). Em Curitiba, duas apostas fizeram 14 acertos. Os números foram 02-03-04-05-08-09-11-13-15-16-17-18-19-20-21.

Das apostas curitibanas, as duas foram do tipo simples, ou seja, o valor pago pelo bilhete foi de R$ 3. Uma aposta foi feita pela internet e a outra na Morumby Loterias, sendo que cada apostador (a), vai levar para casa R$ 2.297,08.

O próximo concurso será realizado nesta quinta-feira (04). O prêmio estimado é de R$ 4,5 milhões.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Sim Simples 1 R$2.297,08 CURITIBA/PR MORUMBY LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$2.297,08

Como apostar

Para fazer a aposta, a pessoa pode fazer até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa Econômica Federal. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas.

A menor aposta agora custa R$ 3, enquanto a mais cara chega a mais de R$ 46,5 mil. Também é possível usar a “Surpresinha” para deixar o sistema escolher os números por você.

