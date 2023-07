Novamente a Lotofácil rendeu uma grana extra para apostadores de Curitiba. Seis apostas, sendo uma delas um bolão, vão ganhar um prêmio de consolação para os apostadores que acertaram 14 dos 15 números sorteados nesta sexta-feira (07). Como ninguém acertou os 15 números, o prêmio para este sábado da Lotofácil milionária saltou para R$ 5 milhões.

As apostas de Curitiba que bateram na trave da Lotofácil 2857 foram realizadas todas em lotéricas da capital. Veja abaixo o detalhamento dos ganhadores.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR BRASILIA LOTERIAS 15 Não Bolão 4 R$1.567,16 CURITIBA/PR LOTERIAS ANCHIETA 15 Não Simples 1 R$1.567,19 CURITIBA/PR LOTERIAS CAPITAL 15 Não Simples 1 R$1.567,19 CURITIBA/PR LOTERIAS CAPITAL 15 Não Simples 1 R$1.567,19 CURITIBA/PR LOTERIAS CAPITAL 15 Não Simples 1 R$1.567,19 CURITIBA/PR LOTERICA DIA D 15 Não Simples 1 R$1.567,19

Como jogar na Lotofacil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3.

