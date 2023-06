Lotofácil 2850 milionária premia apostadores sortudos de Curitiba

Grana no bolso!

Tem morador de Curitiba feliz, com uma grana extra no bolso! Ao todo, sete apostas e um bolão da capital paranaense acertaram 14 dezenas na Lotofácil 2850, no sorteio realizado na noite de quinta-feira (29), em São Paulo (SP). O prêmio principal, de R$ 5,5 milhões saiu para três apostas que fizeram 15 acertos, feitas nas cidades de Remanso (BA), Florianópolis (SC) e Cajamar (SP).

Resultado da Lotofácil 2850: 01, 02, 06, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24

Apostas premiadas em Curitiba

Distantes apenas um número do prêmio principal da Lotofácil 2850, os apostadores de Curitiba não ficaram de mãos abandando! Cada um deles leva um prêmio de R$1.944,67. Já o bolão vai dividir o prêmio de R$ 9.723,30.

Neste concurso, as apostas ganhadoras de Curitiba foram feitas nas lotéricas Bolão da Sorte, Casa Lotérica Estação da Sorte, Lotérica Cidade, Lotérica Mocelin, Mundo das Loterias, RM Loterias, além das apostas registradas em canais eletrônicos da Caixa.

Como jogar

Na Lotofácil o apostador deve marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3.

Lotofácil 2850

Apostas de Curitiba ganhadoras com 14 acertos

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR BOLAO DA SORTE 15 Sim Simples 1 R$1.944,67 CURITIBA/PR CASA LOTERICA ESTAÇAO DA SORTE 15 Não Simples 1 R$1.944,67 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.944,67 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.944,67 CURITIBA/PR LOTERICA CIDADE 19 Não Bolão 10 R$9.723,30 CURITIBA/PR LOTERICA MOCELIN 15 Sim Simples 1 R$1.944,67 CURITIBA/PR MUNDO DAS LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.944,67 CURITIBA/PR RM LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.944,67

