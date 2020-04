Uma medida que promete aliviar o orçamento de muitas famílias no Brasil foi anunciada nesta quinta-feira (09), pela Caixa Econômica Federal. Trata-se da possibilidade de mutuários que estão com prestações em atraso pausarem por três meses o pagamento do financiamento. O anúncio chega com mais novidades como carência para novos financiamentos, aumento na pausa de contratos e renegociação de dívidas, entre outros.

As medidas foram explicadas pela Caixa dias após da liberação do cadastramento para o auxílio emergencial e têm como foco ajudar aqueles que poderão ficar sem renda por causa da pandemia do coronavírus, que tem como uma das medidas de controle o isolamento social. Estes benefícios poderão ser estendidos por mais tempo caso a crise se agrave.

Segundo a Caixa, aos clientes inadimplentes a pausa só será possível para aqueles que estão com ao menos duas parcelas em atraso, incluindo contratos em obra.

FGTS no pagamento

Outra medida é para aqueles clientes que usam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para pagar parte das parcelas do financiamento. A partir de segunda-feira (13), os clientes do banco poderão pedir a pausa no pagamento da parte não coberta pelo FGTS da prestação, por 90 dias. É possível ainda continuar pagando as parcelas, mas com redução no valor por três meses.

Para as empresas

Além das medidas anunciadas para pessoas físicas, a Caixa permitiu a prorrogação de carência por até 180 dias para projetos concluídos e também em fase de amortização. Além disso, a prorrogação do início das obras por até 180 dias e uma antecipação de 20% dos recursos do Financiamento à Produção de empreendimentos para novas obras.

“Não aceitamos demissão. Queremos o maior tipo de proteção para os funcionários. É o equilíbrio entre a questão de preservação de saúde e a questão econômica, que evita as demissões!, disse o presidente da Caixa Pedro Guimarães.

