Faculdade XP abre seis mil vagas para o curso gratuito sobre investimentos

Faculdade XP, frente educacional da XP Inc., está lançando uma edição especial do curso de formação de assessores de investimentos, com a oferta de seis mil vagas gratuitas. A ampliação do programa é uma resposta ao crescimento acelerado do setor e ao número elevado de vagas previstas para os próximos anos.

Desde a sua fundação, em 2001, a XP vem fomentando o mercado de assessoria de investimento e, hoje, com a maior rede do país, com mais de 14 mil profissionais. Os interessados no curso devem se inscrever até o dia 06 de outubro pelo link: https://www.xpeducacao.com.br/jornada-formacao-assessores

A expansão do programa é também fruto do sucesso da primeira turma, na qual mais da metade dos alunos foram aprovados na certificação da ANCORD e já estão conectados como assessores de investimentos em escritórios credenciados da XP.

“A nossa missão é fomentar a profissão de assessoria de investimentos no Brasil e pavimentar os caminhos desses profissionais para que eles já tenham a oportunidade de adquirir experiência dentro da maior rede de assessores do país, além de impulsionarmos o mercado formando profissionais altamente qualificados”, afirma Paulo Moraes, CEO da XP Educação.

Um grande diferencial desta edição é a abertura do curso para profissionais de todos os perfis – desde que maiores de 18 anos e com ensino médio completo: “O objetivo é dar acesso a todas as pessoas que se interessem por essa profissão a um curso que permitirá o entendimento sobre habilidades técnicas e comportamentais, para que se tornem assessores de investimento de alta performance. Para alcançar esse nível de assertividade, modelamos a trilha de formação com a ajuda do próprio contratante, que faz parte da nossa rede de escritórios credenciados”, declara Felipe Gentil, head da Escola de Assessoria de Investimentos da XP Educação.

Hoje, a rede de parceiros conta com mais de 14 mil assessores e 400 escritórios de investimentos e, até o final do ano, há a perspectiva de contratarem mais 4 mil profissionais, se aproximando da marca de 20 mil.

Os números da XP representam também o panorama desse segmento, cujo potencial de crescimento ainda é grande no Brasil e está crescendo a um ritmo acelerado. Se há quatro anos no País, existiam 5,5 mil profissionais atuantes, hoje, esse número já é mais do que o triplo: são cerca de 20 mil pessoas certificadas pela Ancord (Associação Nacional das Corretoras de Valores). Já nos Estados Unidos, que são referência nesse mercado, existem 330 mil profissionais de assessoria de investimentos.

Parceria com a FK Partners

Para os futuros seis mil alunos, o curso apresentará um conteúdo programático que contempla material de preparação para a prova da ANCORD do parceiro FK Partners, uma das maiores escolas especializadas em certificações do mercado financeiro no Brasil. A plataforma reúne aulas ao vivo para resoluções de questões de prova, mentorias em grupo para planejamento de carreira, apoio personalizado para construção de um plano comercial individual, estudos de casos com assessores de destaque da rede XP e outros conteúdos complementares. As aulas ao vivo serão disponibilizadas especialmente para os alunos que mostrarem maior engajamento durante a jornada.

“A FK Partners está muito honrada em ajudar a XP Educação a aumentar a empregabilidade de milhares de jovens talentos que sonham trabalhar no mercado financeiro. Capacitar os alunos com conteúdo prático, explicando a teoria de maneira aplicada ao mercado é o que fazemos há anos”, destaca Pablo Camargo, CEO da FK Partners.

