Uma explosão ocorrida em uma obra na barragem da Pampulha, no cruzamento das Avenidas Pedro I e Antônio Carlos, em Belo Horizonte (MG), deixou feridos no início da tarde desta sexta-feira, 25. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu em uma vertedouro e funcionários da prefeitura que estavam trabalhando no local foram atingidos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também presta atendimento às vítimas.