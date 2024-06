Bar de rock tradicional de Curitiba comemora 14 anos com grande festival

No dia 10 de junho, o tradicionalíssimo bar curitibano Lado B vai completar 14 anos de vida. A comemoração será no próprio estabelecimento, de 1º a 30 de junho, por meio de um grande festival de bandas independentes brasileiras que contará com 12 atrações.

Entre elas, está o grupo paulista Asteroides Trio, um dos grandes nomes do Psychobilly brasileiro. “Ficamos muito lisonjeados pelo convite. O Lado B é um local de resistência cultural muito importante para a cena nacional! Esperamos fazer um show divertido com participação de vários artistas de Curitiba!”, diz o baterista e vocalista dos Asteroides, Leandro Franco.

Outra grande atração é a banda Agrotóxico, também de São Paulo, que é um dos ícones do Punk Rock do Brasil. “Esses 14 anos se confundem com a cena Punk e toda a música subversiva de Curitiba, da qual nós sempre temos o prazer sempre de participar”, diz o baixista e vocalista do grupo paulista, Jeff.

A cena curitibana também marcará presença na programação com oito artistas e bandas, entre elas, os Krappulas, um dos mais antigos e respeitados grupos de Psychobilly da capital paranaense e um dos pioneiros do estilo no Brasil. “O lado B está há 14 anos quebrando as estruturas caretas de Curitiba e sempre dando apoio para as bandas do underground e para as pessoas undergrounds”, diz o vocalista dos Krappulas, Breno.

Durante o festival, os proprietários do Lado B pretendem celebrar o aniversário do bar ao lado do público que manteve o estabelecimento vivo durante mais de uma década de apoio irrestrito à cena cultural curitibana. “Nosso foco total sempre foi no underground e nós nunca vamos deixar de apoiar!”, diz o sócio-proprietário do Lado B, Fabricio Babbur.

As apresentações acontecerão aos sábados (19h) e domingos (18h), com entrada gratuita. Na segunda-feira (10), dia do aniversário do Lado B, o bar promoverá um street churras (churrasco comunitário no qual cada pessoa deve levar carne ou vegetais), com show acústico do músico Roger Patitucci a partir das 19h.

Na segunda-feira (17), às 19h, haverá o lançamento do clipe da música “Minha cidade”, da banda curitibana No Milk Today.

O Lado B fica na Rua Inácio Lustosa, 517, no Centro.

Programação completa

Sábado (1º) – DJ Jack Jack – 19h

Domingo (2) – She Is dead e Favourite Dealer – 18h

Sábado (8) – Agrotóxico – 19h

Domingo (9) – Live Transmission – 18h

Segunda-feira (10) – Street churras com show acústico de Roger Patitucci – 19h

Sábado (15) – Asteroides Trio (com a participação especial do ex-vocalista da banda Restos de Nada, Ariel) – 19h

Domingo (16) – Wi-fi Kills – 18h

Segunda-feira (17) – Lançamento do clipe da música “Minha cidade“, da banda curitibana No Milk Today – 19h

Sábado (22) – Krappulas – 19h

Domingo (23) – Redlightz e Clan dos Mortos Cicatriz – 18h

Sábado (29) – DJs Mauricião, Eti Meira, Roger Patitucci, e Fernanda Capriotti – 19h

Domingo (30) – Herzegovina (banda do ex-guitarrista do Planet Hemp, Rafael Crespo) – 18h

Lado B

Criado em 2010 pelo farmacêutico e músico Fabricio Babbur e pela produtora e roteirista de cinema Regina Walger, o Lado B se tornou um dos mais tradicionais pontos de encontro da cena underground curitibana. “Quando abrimos, não tínhamos muitas pretensões. Éramos um boteco simples que nasceu para suprir a falta do Lino’s (antigo e tradicional bar de Curitiba) no Centro”, explica Regina.

Nesses 14 anos de vida, o Lado B já recebeu mais de 800 shows de bandas e artistas locais, nacionais e internacionais. “O underground faz parte da gente, não tem como separar”, afirma Regina.

Entre as bandas que já tocaram no Lado B estão Pavement King (Irlanda), e Rattus (Finlândia), além do bluesman Kenny “Blues Boss” Wayne.

Além de receber os shows internacionais, o bar também costuma ser visitado por grupos que estão em turnê pelo Brasil. Entre as figuras importantes que passaram pelo estabelecimento, estão integrantes do G.B.H. e do Dead Kennedys.

Desde a inauguração, o bar também faz parte dos locais que recebem a programação oficial do festival curitibano Psycho Carnival, o mais importante evento de Psychobilly da América Latina.

O Lado B abre de sexta a segunda, das 18h até o último cliente. O fone do estabelecimento é o (41) 9 8887-8384. O local oferece diversas opções de chopes e comidas de boteco, entre elas, o famoso pão com bolinho.

