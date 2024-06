Motoristas enfrentam lentidão na BR-276, sentido Curitiba, volta do feriadão

Na volta do feriado de Corpus Christi, último prolongado do semestre, os motoristas enfrentam lentidão no caminho entre Santa Catarina e o Paraná. Os aplicativos de localização indicam que leva, em média, 2h30 para fazer o trecho entre Garuva, onde fica a praça de pedágio da Arteris Litoral Sul na divisa entre estados, e a capital paranaense.

Os pontos de complicação estão na própria praça de pedágio, na altura de Tijucas de Sul e em Contenda.

De acordo com a concessionária, ao todo, 1,2 milhão de veículos devem passar pela rodovia até o final deste domingo (02).

Na BR-277, que liga o litoral paranaense a Curitiba, o movimento é alto mas segue sem pontos de lentidão no início da noite deste domingo (02).

