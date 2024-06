Morre ex-prefeito de Campina Grande do Sul, Elerian Zanetti

O ex-prefeito de Campina Grande do Sul e diretor da Sanepar, Elerian do Rocio Zanetti, morreu aos 73 anos. De acordo com informações do Governo do Estado, ele teve um infarto neste sábado (1°).

O município lamentou o falecimento de “Toco”, como era conhecido. Nas redes sociais, as páginas da prefeitura afirmam que ele prestou “inestimáveis serviços à sociedade”.

O velório acontece no Centro de Eventos Aníbal Khury, em Campina Grande do Sul. Já o sepultamento está marcado para esta segunda-feira (03), no cemitério municipal da cidade.

