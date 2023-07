A pizza chegou ao Brasil no início do século 20 pelas mãos dos imigrantes italianos e aqui conquistou um dos maiores mercados mundiais. Estima-se que no país sejam produzidas 44 pizzas por segundo. Ou seja, só enquanto você lia as linhas iniciais desse conteúdo, mais de 400 pizzas eram feitas no Brasil. Segundo dados da Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), a produção nacional de pizza chega a 3,8 milhões de unidades por dia.

A maior parte disso está concentrada no estado de São Paulo, onde a produção chega a 870 mil unidades de pizzas diariamente. No Paraná, os números também surpreendem.

De acordo com dados divulgados pelo iFood, os consumidores do estado fizeram quase 6 milhões de pedidos de pizza em 2022, apenas via o aplicativo de delivery. Em todo o país, foram 143 milhões de unidades vendidas via iFood. O maior volume de pedidos é para o jantar de final de semana. As promoções campeãs no app são os combos com refrigerante.

Sabores preferidos

Entre os sabores preferidos do brasileiro, os clássicos seguem na liderança. A pizza de calabresa está em primeiro lugar, de acordo com o levantamento da Apubra. Em seguinda, muçarela, e margherita, que aparece na terceira posição. Portuguesa e frango ficam em quarto e quinto lugar, respectivamente.

O estudo da Apubra foi realizado a partir de uma pesquisa aplicada a 203 empreendimentos do setor de pizzarias, entre os dias 13 a 16 de junho de 2023, durante a Fispal Food Service, uma das maiores feiras de foodservice do país. Além de números sobre produção e o perfil de sabor preferido do brasileiro, a pesquisa também trouxe indicativos de tendências.

Produção nacional de pizza também olha para dietas restritivas

Segundo o estudo, as pizzarias estão mais preocupadas em atender a demanda de consumidores adeptos a dietas restritivas, com a oferta de opções veganas e vegetarianas.

“As pizzarias estão cada vez mais inclusivas, concentradas em oferecer as melhores opções de sabores para todos os tipos de paladar. Atualmente, 64,7% das unidades mapeadas possuem opções com zero lactose, massa integral, sem glúten ou variações veganas e vegetarianas. Isso mostra a diversidade da produção de pizzas no Brasil”, comentou o presidente da Associação, Gustavo Cardamoni.

