O sexto mês do ano traz uma das maiores celebrações para a tradição popular brasileira. Com paçoca, pinhão e quentão, são as festas juninas que preenchem os finais de semana, com forró e música sertaneja, na programação cultural e gastronômica do Norte ao Sul do país. No entanto, a origem do evento não é nacional.

Originalmente, o mês de junho era o momento da colheita e da chegada do verão na Europa, celebrado com festas pagãs em diversos países do continente. Um deles era Portugal, que importou a festividade para o Brasil, durante o processo de colonização, no século XVI. A ideia original era comemorar o Solstício de Verão e afastar os maus espíritos ou qualquer praga que pudesse atingir a colheita.

>> Festa Junina em casa! Receitas fáceis e deliciosas para comemorar da data!

“Muitos historiadores atribuem a essas festas, realizadas na Europa dos séculos XV e XVI, a origem das nossas tão populares festas juninas. Elas existiam em muitos países europeus e eram celebradas de diferentes formas pelos povos. Com o tempo, as comemorações pagãs foram sendo lentamente incorporadas pela Igreja Católica e passaram a ser feitas em honra a três santos católicos”, explica o coordenador pedagógico, Robson Ghedini.

Durante o processo de colonização e na busca por popularizar o catolicismo no Brasil, a igreja e os portugueses adaptaram a festividade aos aniversários de Santo Antônio, no dia 13, de São João, no dia 24, e de São Pedro, no dia 29 de junho. Foi com o passar do tempo que o nome da festa foi consagrado.

“Quando foi introduzida aqui, ela era conhecida como Festa Joanina, em referência a São João. Depois, acabou se tornando Festa Junina, em referência ao mês em que é realizada. E há quem estique a corda e faça a Festa Julina, já no mês de julho”, explica o especialista.

Mesmo que importada, a tradição ganhou uma cara brasileira e relevância cultural. Em geral, os eventos começam na véspera do Dia de Santo Antônio, no dia 12 de junho, e seguem até o dia 29, dia de São Pedro. Principalmente no Nordeste, as festividades são responsáveis por movimentar a economia do meio do ano e por gerar identificação com as tradições, sejam elas religiosas, gastronômicas ou de vestuário.

“Algumas características peculiares das festas juninas têm a ver com o que é produzido e colhido em cada região, mas alguns alimentos são muito típicos. É o caso do milho, do quentão e do amendoim. As festas juninas têm o papel fundamental de resgatar as origens e fortalecer os usos e costumes de cada região do país. Elas são extremamente importantes para a essência brasileira porque refletem as várias peculiaridades de cada parte do nosso país”, destaca.

Além das comidas típicas, as danças, as roupas e as brincadeiras fazem parte da manutenção de costumes e das heranças chamadas de intangíveis, que são as transmitidas de geração em geração ao longo dos últimos cinco séculos.

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Negar comida? Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos