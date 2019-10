A Caixa sorteou neste sábado (05) as dezenas do concurso 2195 da Mega Sena. Por se tratar de um concurso de final “5” o prêmio de hoje foi inflado e pode chegar aos R$ 18 milhões para quem acertar todas as dezenas. Confira o resultado a partir das 20h.

Resultado Mega Sena 2195: 14, 24, 32, 38, 46 e 53.

Ganhou na loteria? Atenção

Duvido que você não tenha pensado uma vez sequer em ficar milionário ganhando na loteria. Agora já pensou que tem um monte de gente que perde o bilhete ou mesmo não vai buscar o prêmio? O que muita gente também não sabe é que há uma forma de garantir que só você consiga sacar um prêmio.