Concurso do INSS tem salário inicial de R$ 14,1 mil e 500 vagas para perito

O Ministério da Previdência Social publicou o edital para o concurso público com 250 vagas imediatas para o cargo de perito médico federal. A seleção havia sido autorizada em agosto deste ano pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), mas, no período, apenas 175 vagas foram disponibilizadas.

Agora, além das 250 vagas imediatas, haverá formação de cadastro de reserva também com 250 oportunidades. O Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) foi escolhido como banca responsável pela organização do concurso.

As inscrições para participar poderão ser feitas entre os dias 23 de dezembro e 9 de janeiro por meio do site do Cebraspe. A taxa de inscrição é de R$ 120 e as provas devem ser aplicadas no dia 16 de fevereiro.

Para concorrer ao cargo, é necessário que os candidatos apresentem diploma de conclusão de graduação de nível superior em medicina. A jornada de trabalho prevista é de 40 horas semanais.

Os candidatos aprovados deverão permanecer no cargo por, no mínimo, cinco anos.

Os candidatos que precisarem poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição. Para isso, será necessário preencher o requerimento disponível no aplicativo de inscrição com a indicação do NIS (Número de Identificação Social), atribuído pelo CadÚnico ou realizar o preenchimento eletrônico de declaração de que é membro de família de baixa renda.

Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde também podem pedir a isenção.

Fases do concurso

Os candidatos à vaga de perito médico do INSS deverão passar por três fases: a primeira corresponde a uma prova objetiva de conhecimentos gerais com 50 questões. A segunda é uma prova objetiva de conhecimentos específicos. Por fim, haverá uma prova de títulos.

As provas objetivas terão a duração de quatro horas e têm caráter eliminatório e classificatório. As duas valerão até 120 pontos. Será eliminado aquele que obtiver nota inferior a 10 pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais ou nota inferior a 21 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos.

A continuidade no concurso também será interrompida caso o candidato obtenha nota inferior a 36 pontos no conjunto das provas objetivas.

A prova de títulos valerá, no máximo, 7 pontos (mesmo que a soma dos valores dos títulos enviados seja superior a esse valor). Serão aceitos:

– Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado em qualquer área de atuação da medicina e da saúde;

– Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado em qualquer área de atuação da medicina e da saúde;

– Certificado de curso de Especialização Médica em Regime de Residência Médica em qualquer especialidade médica e (ou) titulação com Registro de Qualificação da Especialidade reconhecido pelo CRM (Conselho Regional de Medicina);

– Certificado de Especialização em Regime de Residência Médica na área de Medicina do Trabalho ou Saúde do Trabalhador e (ou) titulação com Registro de Qualificação da Especialidade reconhecido pelo CRM;

– Especialização em Regime de Residência Médica na área de Medicina Legal e (ou) Perícia Médica e (ou) titulação com Registro de Qualificação da Especialidade reconhecido pelo CRM.

Os locais de prova poderão ser acessados também pelo site do Cebraspe.

Distribuição das vagas

Local / Ampla concorrência / Pessoa com deficiência/ Pretos e pardos/ Total

Acre – 1 / – / – / 1

Alagoas – 12 / 1 / 3 / 16

Amapá – 2 / – / – / 2

Amazonas – 7 / 1 / 2 / 10

Bahia – 18 / 2 / 5 / 25

Ceará – 29 / 2 / 9 / 40

Distrito Federal – 2 / – / – / 2

Espírito Santo – 2 / – / 1 / 3

Goiás – 3 / 1 / 1 / 5

Maranhão – 17 / 2 / 6 / 25

Mato Grosso – 9 / 1 / 2 / 12

Mato Grosso do Sul – 2 / – / 1 / 3

Minas Gerais – 9 / 1 / 2 / 12

Pará – 9 / 1 / 2 / 12

Paraíba – 4 / 1 / 1 / 6

Paraná – 3 / – / 1 / 4

Pernambuco – 14/ 1 / 5 /20

Piauí – 11 / 1 / 3 / 15

Rio de Janeiro – 2 / – / – / 2

Rio Grande do Norte – 3 / – / 1 / 4

Rio Grande do Sul – 2 / – / – / 2

Rondônia – 7 / 1 / 2 / 10

Roraima – 1 / – / – / 1

Santa Catarina – 2 / – / – / 2

São Paulo – 2 / – / – / 2

Sergipe – 5 / 1 / 2 / 8

Tocantins – 4 / 1 / 1 / 6

O que faz um perito médico federal?

Os peritos médicos que possuem ligação com o Ministério da Previdência Social são responsáveis por realizar os exames de avaliação dos segurados que pedem benefícios por incapacidade -temporária ou permanente- e por fazer a perícia do BPC (Benefício de Prestação Continuada) de pessoas com deficiência.

Confira o cronograma do concurso

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição – 23 a 26 de dezembro das 10h do primeiro dia às 18h do último dia

Período de solicitação de inscrição – 23 de dezembro a 9 de janeiro

Prazo para a interposição de recursos contra o indeferimento da solicitação de isenção de taxa de inscrição – 3 e 4 de janeiro das 10h do primeiro dia às 18h do último dia

Divulgação do edital que informará a disponibilização da consulta aos locais de provas – 31 de janeiro

Aplicação das provas objetivas – 16 de fevereiro

Consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas – 18 a 20 de fevereiro das 19h do primeiro dia às 18h do último dia

Prazo para a interposição de recursos quanto às questões formuladas, aos gabaritos oficiais preliminares divulgados – 19 e 20 de fevereiro das 10h do primeiro dia às 18h do último dia

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas – 21 de fevereiro

Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e de convocação para a avaliação biopsicossocial e para o procedimento de heteroidentificação – 19 de março