Feriados em 2025! Veja lista com todos os feriadões e dias de folga do ano

Boa parte dos feriados em 2025 cairão em segundas ou sextas-feiras, ou ainda em quintas-feiras – com possibilidade de “emendar” a sexta com o fim de semana, gerando os chamados “feriadões”. Por outro lado, datas festivas importantes, como o Dia da Independência (7 de setembro) e a Proclamação da República (15 de novembro), cairão em fins de semana.

Na comparação com 2024, o novo ano tem um cenário um pouco mais favorável para quem deseja aproveitar os feriados prolongados. Isso deve acontecer principalmente no primeiro semestre, com feriados como a Sexta-feira Santa (18 de abril), que será sucedida por outro feriado que cairá em uma segunda-feira, o dia de Tiradentes (21 de abril). Essa combinação de datas permitirá um feriado prolongado de quatro dias no primeiro semestre do ano.

No segundo semestre, o cenário dos feriados em 2025 muda: dos seis feriados nacionais previstos, quatro cairão em um sábado ou domingo – apenas o Dia da Consciência Negra (20 de novembro) e o Natal coincidirão com um dia de semana (ambos em uma quinta-feira).

Lista de feriados em 2025

Ao longo do ano, haverá dez feriados nacionais, além de alguns pontos facultativos (quando empresas e órgãos públicos podem optar por suspender ou não suas atividades). Confira abaixo a lista completa dos feriados em 2025, mês a mês:

Janeiro

1.º de janeiro (quarta-feira) – Confraternização Universal (feriado nacional)

Março

3 de março (segunda-feira) – Carnaval (ponto facultativo)

4 de março (terça-feira) – Carnaval (ponto facultativo)

Abril

18 de abril (sexta-feira) – Sexta-feira Santa (feriado nacional)

21 de abril (segunda-feira) – Tiradentes (feriado nacional)

Maio

1.º de maio (quinta-feira) – Dia do Trabalho (feriado nacional)

Junho

19 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi (ponto facultativo)

Setembro

7 de setembro (domingo) – Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

Novembro

2 de novembro (domingo) – Finados (feriado nacional)

15 de novembro (sábado) – Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro (quinta-feira) – Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro

25 de dezembro (quinta-feira) – Natal (feriado nacional)

