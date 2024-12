Você pode estar perdendo dinheiro: Nota Paraná tem R$ 133 milhões não resgatados

Os paranaenses perderam a oportunidade de resgatar mais de R$ 133 milhões em créditos e prêmios do programa Nota Paraná ao longo de 2024. Esse valor representa mais de um terço do total distribuído pelo programa em 2023, sendo o maior montante não resgatado desde 2020.

O Nota Paraná é uma iniciativa do governo estadual que incentiva os consumidores a pedirem a nota fiscal em suas compras, oferecendo em troca créditos do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e a participação em sorteios mensais.

Marta Gambini, coordenadora do programa, explica que o principal motivo para esse alto valor não resgatado é a desatenção dos participantes. “As pessoas até colocam o CPF na nota fiscal, mas esquecem de efetuar o cadastro e de consultar a cada 12 meses para que esse saldo não seja cancelado”, afirma.

Gambini ressalta que o objetivo do programa não é que as pessoas percam esse dinheiro. “Não queremos que ninguém perca os valores. Queremos que as pessoas acessem, transfiram para as contas bancárias e se sintam cada vez mais motivadas em colocar o CPF na nota”, diz.

Quando os créditos expiram, o dinheiro retorna ao Tesouro do Estado e pode ser aplicado em serviços públicos como saúde, educação e segurança.

Cadastros incompletos dificultam comunicação

Um dos fatores que contribuem para o alto valor não resgatado é a falta de atualização dos cadastros no sistema do programa. Isso dificulta a comunicação com os ganhadores de prêmios maiores.

Em 2024, a equipe do Nota Paraná precisou se mobilizar algumas vezes para encontrar participantes com prêmios expressivos prestes a vencer. Em setembro, um morador de Piên quase perdeu R$ 100 mil. Em novembro, a própria coordenadora do programa percorreu as cidades de Colombo e Quatro Barras para localizar o ganhador de R$ 10 mil.

“O cadastro completo e atualizado é fundamental para que possamos entrar em contato e avisar sobre os prêmios”, enfatiza Gambini.

Créditos gerados sem cadastro

Outro problema identificado é que muitas pessoas pedem o CPF nas notas fiscais, mas não possuem cadastro no programa. Isso faz com que os créditos sejam gerados, mas não haja uma conta associada para fazer o depósito.

“O Nota Paraná está prestes a completar 10 anos e ainda tem muita gente que não se cadastrou e, quando o faz, se assusta com os valores que foram cancelados neste período que ela deixou de acessar”, explica Marta.

Como consultar os créditos

Para evitar a perda dos créditos, os consumidores podem consultar a validade dos valores pelo aplicativo ou site do Nota Paraná. No app, basta acessar a opção “Conta Nota Paraná” e consultar a aba “Meu Extrato”. No site, a informação está disponível na seção “Minha Conta Corrente”, na área “Meu Extrato”.

A coordenadora do programa reforça a importância de manter o cadastro atualizado e checar o saldo regularmente. “Temos mais de 50 milhões de CPFs diferentes nas notas, mas só 5 milhões de pessoas cadastradas. Então, as pessoas não se cadastram, não resgatam e o valor acaba cancelado”, conclui.