Casa de autor de explosões em Brasília pega fogo em SC e ex-mulher fica ferida

A casa de Francisco Wanderley Luiz, responsável pelas explosões na Praça dos Três Poderes, em Brasília, foi incendiada na manhã deste domingo (17), em Rio do Sul (SC). O imóvel foi parcialmente destruído pelas chamas, e uma mulher, identificada como Daiane Dias, de 41 anos, ex-companheira de Francisco, sofreu queimaduras em 100% do corpo.

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) utilizou cerca de 8 mil litros de água para conter o incêndio. Daiane foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Regional Alto Vale, na cidade.

Investigação inicial aponta para incêndio criminoso

A Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Rio do Sul informou que a principal hipótese é que Daiane tenha provocado o incêndio. Segundo o delegado Bruno Reis, da Polícia Civil, a mulher comprou um produto inflamável na manhã do domingo em um estabelecimento comercial da cidade, deslocou-se até a casa e ateou fogo no imóvel, permanecendo no interior durante o fato.

Segundo o G1, a Polícia Científica apreendeu uma jaqueta que teria sido utilizada por Daiane e que poderia conter material inflamável. O portal informou que ainda não se sabe o que ela queria queimar e se foi uma tentativa de tirar a vida.

“Os fatos seguem sendo apurados, e a Polícia Federal também deve realizar diligências no local”, afirmou o delegado, por meio de nota, à Gazeta do Povo.

O CBMSC isolou a área para realização de perícia, prevista para ser realizada nesta segunda-feira (18). O laudo deve sair em 30 dias

Resgate de ex-companheira foi dramático

A ocorrência foi registrada às 6h57, em um terreno onde estavam duas casas e um espaço usado por Francisco Wanderley Luiz como chaveiro. Altair de Souza, vizinho e caseiro da propriedade, disse ao portal NDMais que foi ele quem retirou Daiane do local.

“Quando olhei, vi que estava pegando fogo no rancho, onde guardo minhas ferramentas. Saí correndo, pulei o portão e vi ela pegando fogo. Tentei apagar, mas não consegui. Peguei um cobertor, joguei por cima dela e consegui tirá-la. Coloquei ela nas costas, mas a pele dela saiu na minha mão. Ela ficou na grama gritando, e ninguém vinha ajudar.”

Altair sofreu queimaduras leves durante o resgate.

PF chegou a ouvir ex-companheira

Francisco Wanderley Luiz, conhecido como “Tiu França”, morreu ao lançar artefatos explosivos na Praça dos Três Poderes, próximo ao Supremo Tribunal Federal e ao anexo IV da Câmara dos Deputados, na última quarta-feira (13). Um dos explosivos detonou de forma acidental, causando sua morte.

Na quinta-feira (14), a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na propriedade incendiada. Na ocasião, Daiane Dias foi encontrada no local e identificou-se como ex-companheira de Francisco. Os policiais apreenderam pen drives e vários documentos que já estão sendo periciados.

