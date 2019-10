Morreu em Belo Horizonte nesta terça-feira, 8, aos 95 anos, o cardeal Serafim Fernandes de Araújo, arcebispo emérito da Arquidiocese da capital mineira. Segundo o jornal Tribuna de Minas, Dom Serafim estava internado em estado grave e faleceu por conta de uma complicação em um quadro de pneumonia.

De acordo com o clube Atlético Mineiro, do qual o cardeal era conselheiro benemérito, o velório de dom Serafim terá duração de três dias e terá início às 20 horas desta terça na igreja da Boa Viagem, em Belo Horizonte.

O enterro ocorrerá na sexta-feira, 11, no mesmo local.

Em nota, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lamentou o falecimento do arcebispo e ressaltou o trabalho do religioso na educação.

“Enaltecemos a atuação do cardeal no campo da educação, atuando como professor em várias escolas, foi diretor de Ensino Religioso da Arquidiocese, além de se tornar professor de Cultura Religiosa e reitor da PUC Minas”, diz a nota assinada pelo atual arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Menezes.

Pelo Twitter, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), manifestou condolências pela morte de Dom Serafim.

Quem foi Dom Serafim

Dom Serafim Fernandes de Araújo dedicou sua vida à igreja, exercendo papéis relevantes no âmbito educacional.

Foi arcebispo metropolitano da capital mineira entre os anos de 1986 e 2004, sendo sucedido por dom Walmor Oliveira de Menezes.

De 1962 a 1965, Dom Serafim participou do Concílio Vaticano II.