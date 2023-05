Caixa vai contratar a partir de junho 800 aprovados no concurso de 2014

A Caixa Econômica Federal (CEF) contratará a partir de junho 800 funcionários que foram aprovados no concurso de 2014, que trabalharão no atendimento em agências do banco em todas as regiões. O processo de contratação deve acontecer até o final do segundo semestre deste ano.

O salário inicial será de R$ 3.597, e os benefícios incluem participação nos lucros, plano de saúde, de previdência complementar, auxílio refeição e alimentação, vale transporte e auxílio creche.

Segundo o banco, as contratações seguem o limite estabelecido pela instituição pela Secretaria de Coordenação das Estatais (SEST), órgão do governo que coordena as empresas estatais. Esse limite é de 87.544 pessoas, e a última contratação feita pela Caixa foi há mais de um ano.

“Desde quando eu era conselheira de administração do banco, eu vinha batalhando para contratar mais empregados”, diz em nota a presidente da Caixa, Rita Serrano. “Dessa forma, vamos melhorar as condições de trabalho, o atendimento à população e, assim, vamos construindo uma nova Caixa para um novo Brasil.”

Serrano vinha sendo cobrada nas redes sociais por aprovados no concurso para que fossem chamados ao trabalho. Em paralelo, em coletivas recentes, disse que a Caixa tinha de reforçar o quadro de funcionários, para dar vazão ao atendimento dos clientes.

A Caixa encerrou o primeiro trimestre deste ano com 86.741 funcionários próprios, 109 a menos que no mesmo período do ano passado. O número de funcionários é similar ao observado há cinco anos, bem como o tamanho da rede de agências do banco público.

