Começa a ser liberado nesta quinta-feira (16), novo lote do abono salarial 2020/2021 do PIS para trabalhadores nascidos no mês de julho e funcionários públicos com número de inscrição no Pasep com final zero. Segundo a Caixa Econômica Federal, 741.586 trabalhadores tem direito ao benefício e o valor total pago chega aos R$ 573,3 milhões. Confira abaixo os calendários para empresas privadas e para funcionários públicos.

Os valores para cada trabalhador variam de R$ 88 a R$ 1.045, de acordo com o número de meses trabalhados durante o ano-base 2019. O saque pode ser realizado até 30 de junho de 2021. Em todo o calendário, serão disponibilizados R$ 15,8 bilhões para 20,5 milhões trabalhadores.

Quem tem direito a receber?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no Programa de Integração Social (PIS) há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

Recebem também o abono salarial trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas. As pessoas que trabalham no setor público têm inscrição no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e recebem o benefício no Banco do Brasil.

Calendário para funcionários públicos

Final da inscrição: Recebem a partir de: Recebem até: 0 16/7/2020 30/6/2021 1 18/8/2020 30/6/2021 2 15/9/2020 30/6/2021 3 14/10/2020 30/6/2021 4 17/11/2020 30/6/2021 5 19/1/2021 30/6/2021 6 e 7 11/2/2021 30/6/2021 8 e 9 17/3/2021 30/6/2021

Calendário de pagamento para empresas privadas