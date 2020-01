Consumidores reconhecidos como ‘bons pagadores” e que buscarem crédito em instituições do país poderão ter suas informações consultadas no Cadastro Positivo a partir deste sábado (11) via Serasa.

Poderão ser visualizadas informações como a nota de crédito atribuída com base na identificação de riscos, o índice de pontualidade (que considera contas quitadas, vendidas e atrasos), o comportamento de gastos (subdivididos por tipo de crédito) e o histórico consolidado de compromissos assumidos (com valores e datas de faturas de cartão de crédito, crediário e outros – mas somente com o consentimento do consumidor).

Desde o ano passado, o banco de dados faz automaticamente a inclusão daqueles clientes que pagam suas contas em dia e pretende estimular o oferecimento de taxas ou juros mais favoráveis a esses consumidores, com bons históricos financeiros.