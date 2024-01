Um avião caiu na manhã deste domingo (28) de Itapeva, no sul de Minas Gerais. Segundo informações da Polícia Militar, ao menos três pessoas que estavam a bordo da aeronave morreram. Há ainda a suspeita de que pessoas estejam desaparecidas, já que a aeronave se desintegrou em pleno voo.

Fotos publicas nas redes sociais mostram pedaços do avião espalhados por vários lugares. A aeronave caiu na zona rural do município por volta das 10h36 e a Polícia Militar foi acionada às 11h. O Corpo de Bombeiros apura as circunstâncias do acidente.

+Leia mais! Fotos do helicóptero que caiu com quatro corpos em São Paulo

O avião teria desintegrado no ar antes de cair em Itapeva. Equipes dos Bombeiros, da Polícia Civil e Militar estão no local.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a aeronave de matrícula PS-MTG foi fabricada em 1996 pela Piper Aircraft.

Foto: Reprodução/Redes Sociais. Foto: Reprodução/Redes Sociais. Foto: Reprodução/Redes Sociais. Foto: Reprodução/Redes Sociais. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Você já viu essas?

Faltou braço? Carrão de luxo é destruído após acidente em Curitiba; Era zerinho! Cheio de caminhões! BR-277 segue sendo calo no sapato de motoristas! Siga em tempo real! Receitas! Nobreza das carnes de segunda! Preço justo e sabor incrível!