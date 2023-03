Avião que saiu de Blumenau faz pouso de emergência em plantação de arroz

Um avião monomotor com cinco pessoas precisou fazer um pouso de emergência em um campo de arroz em Massaranduba (SC), cerca de 172 quilômetros da capital.

Para realizar o pouso em segurança, o piloto acionou o sistema de paraquedas da aeronave. O momento foi filmado e compartilhado nas redes sociais.

O avião é do modelo Cirrus SR22 e pertence à Bella Janela, de Blumenau (SC), de artigos para decoração. Os passageiros eram profissionais da empresa.

A aeronave havia saído do aeroporto Quero-Quero, em Blumenau, no Vale do Itajaí, a caminho de uma feira do setor em São Paulo.

A empresa dona do avião disse que “todos passam bem”: “Eles conseguiram acionar o paraquedas e aterrissar em segurança. A empresa está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações das causas do acidente”, diz a nota.

A aeronave da ocorrência desta quarta (29) é do mesmo modelo que precisou fazer um pouso forçado em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. No caso de Minas Gerais, o piloto também acionou o paraquedas para amortecer a queda e ninguém se feriu.

A aeronave transportava seis tripulantes: quatro adultos, uma criança de três anos e um recém-nascido. Quando os Bombeiros chegaram ao local, o grupo dispensou atendimento médico.

