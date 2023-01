O presidente Jair Bolsonaro (PL) assinou nesta segunda-feira (12) uma medida provisória aumentando o valor do salário mínimo para R$ 1.302. Segundo o texto, esse valor já valerá a partir de 1º de janeiro de 2023. A medida provisória será enviada ao Congresso para ser confirmada e convertida em Lei.

LEIA MAIS – Homem é preso com carregamento de palmito ilegal e toma multa pesada no Litoral

A correção do valor do salário mínimo de 2023 considera uma variação estimada de 5,81% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) no período de janeiro a dezembro de 2022, acrescida de um ganho real em torno de 1,5%.

“Para os trabalhadores que recebem por dia ou por hora, o valor mínimo a ser pago na jornada diária será de R$ 43,40 e o valor pago por hora será de R$ 5,92. O valor de R$ 1.302 se refere ao salário mínimo nacional. O valor é aplicável a todos os trabalhadores, do setor público e privado, como também para as aposentadorias e pensões”, diz nota da Secretaria-Geral da Presidência. A medida será publicada em edição extra do Diário Oficial.

LEIA AINDA – Caminhão fica pendurado ao perder os freios em “descidão” de Curitiba; Trecho já teve outros BOs!

Essa é a primeira vez que o governo federal define tão cedo o valor do novo salário mínimo. Nos anos anteriores, os reajustes foram anunciados sempre no final de dezembro.

Veja que incrível!