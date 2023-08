‘Attenzione pickpocket’: italiana responsável pelo meme é furtada

Nem a mais conhecida denunciante dos batedores de carteira está a salvo dos furtos em Veneza, na Itália. De acordo com o jornal italiano Corriere Del Veneto, Monica Poli, a voz por trás do meme “attenzione pickpocket” teve o celular roubado na cidade.

Caso você não se lembre, Monica viralizou no TikTok com vídeos em que alerta turistas contra ladrões, gritando frases como “attenzione pickpocket” e “attenzione borseggiatrici”, que significam “atenção, batedores de carteira”.

A vereadora italiana faz parte de um grupo chamado Cittadini Non Distratti (Cidadãos Não Distraídos, em português), que já tinha o costume de denunciar os batedores de carteira há anos. Recentemente, contudo, os seus vídeos fizeram tanto sucesso que viraram memes de diversos estilos. Assista abaixo:

De acordo com informações do jornal, Monica estava acompanhada de colegas do grupo na Piazzale Roma, uma praça turística em Veneza, quando o crime aconteceu.

Um bandido teria tirado o celular das mãos dela durante um momento de distração, e uma testemunha chegou a presenciar o ocorrido.

O jornal italiano levantou a possibilidade do furto ter sido feito como uma forma de intimidar Monica, já que ela costuma mostrar o rosto dos criminosos em seus vídeos. Até a publicação desta reportagem, ela não havia se pronunciado sobre o assunto.

