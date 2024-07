Uma aposta de Curitiba cravou os 15 números do concurso 3144 da Lotofácil na noite de terça-feira (02). Outros quatro bilhetes também acertaram e cada uma vai levar para casa R$ 680.111,65. Foi uma aposta simples, com 15 números.

Resultado Lotofácil 3144 milionária: 01, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22 e 24

O sortudo (a) fez o bilhete na Loteria Trevo, no bairro Tarumã, dentro de um hipermercado, pagando R$3. Outros vencedores são de Belo Horizonte (MG), Virgem da Lapa (MG), São Paulo (SP) e Taboão da Serra (SP).

O próximo concurso será realizado nesta quarta-feira (03). O prêmio estimado é de R$ 1,7 milhão.

Como jogar na Lotofácil?

Para fazer a aposta na Lotofácil, a pessoa preenche o bilhete até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa (19 horas).

São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta custa R$ 3.

