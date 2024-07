Duas apostas da Região Metropolitana de Curitiba ficaram no quase no sorteio do concurso 2744 da Mega-Sena realizado na noite desta terça-feira (02), em São Paulo. Nenhuma aposta cravou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 170 milhões.

Resultado Mega Sena 2744: 10 – 25 – 26 – 33 – 34 – 38

Segundo a Caixa Econômica Federal, as apostas que bateram no quase são de Pinhais e São José dos Pinhais. Cada um delas vai levar para casa R$ 54.826,38. Elas foram feitas em lotéricas e bilhete simples com seis números.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na quinta-feira (04).

+Loterias! Aposta de Curitiba crava números da Lotofácil 3144 e ganha prêmio recheado!

Como jogar na Mega?

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

No jogo, a pessoa faz a aposta de seis a 20 números, sendo que a custo mínimo é de R$ 5, com direito de escolher seis dezenas de 1 a 60.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Miau 8 comportamentos curiosos e intrigantes dos gatos Homenagem Conhecido como Padre dos Pobres vai receber título importante no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?