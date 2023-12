Anvisa ‘corta o barato’ de café com aroma de cannabis: venda é proibida

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso da marca de CBD Café Blends do Brasil, fabricado pela empresa Tiziu Coffees Comércio de Café Ltda. São ao todo oito produtos que apresentavam irregularidades, com uso de ingredientes não autorizados em alimentos.

A marca oferece cafés sensoriais e mistura ingredientes naturais, ervas funcionais, ingredientes da Amazônia, cogumelos e aromas naturais idênticos aos aromas das flores de cannabis. Por conter esses ingredientes – que são considerados pela Anvisa como não autorizados em alimentos, a marca obteve suspensão na venda de seus produtos.

A CDB Café Blends do Brasil oferece seus produtos a cafeterias de todo o Brasil e também comercializa seus cafés pelo site. Um pacote de 500g de café custa em média R$ 150.

Confira abaixo os produtos suspensos de comercialização:

KIT CAFÉ SENSORIAL – MANHÃ + TARDE + NOITE DA MARCA CBD – CAFÉ BLENDS DO BRASIL;

CAFÉ BERRY WHITE DECAF EM GRÃOS DA MARCA CBD – CAFÉ BLENDS DO BRASIL;

CAFÉ ORANGE CALIFORNIA EM GRÃOS DA MARCA CBD – CAFÉ BLENDS DO BRASIL;

CAFÉ LIME KUSH GRÃOS DA MARCA CBD – CAFÉ BLENDS DO BRASIL;

CAFÉ BERRY NIGHT DECAF MOÍDO DA MARCA CBD – CAFÉ BLENDS DO BRASIL;

CAFÉ SUNSET CALIFÓRNIA MOÍDO DA MARCA CBD – CAFÉ BLENDS DO BRASIL;

CAFÉ ORANGE CALIFORNIA MOÍDO DA MARCA CBD – CAFÉ BLENDS DO BRASIL;

CAFÉ MORNING KUSH MOÍDO DA MARCA CBD – CAFÉ BLENDS DO BRASIL.

